Conte furioso contro Meloni | Prendi in giro tutta Italia le tue mistificazioni stanno a zero Così sarà macelleria sociale Su La7

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Durissimo intervento del leader del M5s, Giuseppe, a L’aria che tira (La7), in collegamento con Roma in occasione della protesta di Fiom, Fim e Uilmla politica industriale di Stellantis. L’ex presidente del Consiglio, attorniato da diversi lavoratori, attacca il governoe la nuova manovra economica: “Giorgetti ieri addirittura ha detto che con questa legge di bilancio gli operai di Stellantis devono essere felici. È irresponsabile offrire addirittura un’illusione a persone che sono in cassa integrazione. Quando andremo a leggere con attenzione questa legge di bilancio, scopriremo tutti gli imbrogli, a partire dagli investimenti sulla sanità, che non ci sono – continua – e che di fatto saranno tagli alle spese mediche, e dagli extraprofitti, dove c’è un anticipo delle banche che poi noi contribuenti dovremmo recuperare nel 2027.