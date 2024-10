Conte, dalle ‘sette giornate’ di Milano a quelle di Napoli… (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio Conte ‘tra’ l’Inter e il Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Nella stagione 2020-2021, i futuri campioni d’Italia nerazzurri sono settimi in campionato con 12 punti alla settima giornata e un carnet di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Con un totale di 16 gol realizzati e 11 subiti. Stagione 2024-2025, i giorni nostri: dopo sette giornate gli azzurri sono al primo posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. E di un cammino scandito da 14 gol segnati e 5 incassati. Il presente racconta un dato molto importante: l’avvio del Napoli di Conte è stato migliore di quello dell’Inter di Conte che a fine stagione festeggiò il diciannovesimo titolo della sua storia. Con Romelu Lukaku nominato miglior giocatore del campionato. E oggi attaccante del Napoli del signor Antonio: fatalità. Terzotemponapoli.com - Conte, dalle ‘sette giornate’ di Milano a quelle di Napoli… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio‘tra’ l’Inter e il Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Nella stagione 2020-2021, i futuri campioni d’Italia nerazzurri sono settimi in campionato con 12 punti alla settima giornata e un carnet di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Con un totale di 16 gol realizzati e 11 subiti. Stagione 2024-2025, i giorni nostri: dopo sette giornate gli azzurri sono al primo posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. E di un cammino scandito da 14 gol segnati e 5 incassati. Il presente racconta un dato molto importante: l’avvio del Napoli diè stato migliore di quello dell’Inter diche a fine stagione festeggiò il diciannovesimo titolo della sua storia. Con Romelu Lukaku nominato miglior giocatore del campionato. E oggi attaccante del Napoli del signor Antonio: fatalità.

Sabatini : «Senza Conte il Napoli non sarebbe uscito dalle sabbie mobili in cui si era impantanato» (Gazzetta) - Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati. . Il dirigente esalta il lavoro di Antonio Conte al Napoli Il Napoli di Conte è la vera anti-Inter? «Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto, il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. (Ilnapolista.it)