Congedo parentale all’80% dello stipendio, i mesi salgono a tre. L’annuncio di Giorgetti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella legge di Bilancio 2025 viene rafforzato il Congedo parentale all'80%, che passa da due a tre mesi: lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa, illustrando le novità della Manovra 2025. L'articolo Congedo parentale all’80% dello stipendio, i mesi salgono a tre. L’annuncio di Giorgetti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella legge di Bilancio 2025 viene rafforzato ilall'80%, che passa da due a tre: lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giancarloin conferenza stampa, illustrando le novità della Manovra 2025. L'articolo, ia tre.di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Congedo parentale in Manovra - tre mesi all’80% del salario - Ad esempio, il contributo per gli asili nido, che potrebbe arrivare fino a 3. L’intenzione è aiutare chi vuole tornare al lavoro dopo la nascita dei figli, ma senza l’assillo di una busta paga ridotta dai contributi da versare. Il governo punta a sostenere le famiglie con una serie di misure, stanziando 1,5 miliardi di euro per incentivare le nascite e alleviare i costi legati alla crescita dei ... (Quifinanza.it)

Congedo parentale : cos’è - quanti giorni mi spettano? La scheda - Il congedo parentale è un diritto che permette ai neo-genitori, lavoratori e lavoratrici, di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, con una riduzione o sospensione della retribuzione. Questo strumento è pensato per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. . L'articolo Congedo parentale: cos’è, quanti giorni mi spettano? La scheda sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

I papà scelgono la famiglia : il 71% usa il congedo parentale esteso consentito in azienda - Per rendere questo obiettivo realizzato, proprio grazie al raggiungimento di un equilibrio condiviso tra vita privata e lavoro, servono dei sostegni reali alla famiglia. È uno dei dibattiti più accesi in Italia, complice il calo delle nascite e le conseguenze che questo comporta sul […]. Parità di genere, non solo a lavoro, ma anche a casa. (Sbircialanotizia.it)