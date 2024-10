Condotto in carcere il 32enne che ha accoltellato la madre per i soldi della droga (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 32enne tossicodipendente che, l'altro ieri notte, ha accoltellato la madre di 62 anni nel loro appartamento di Cibali. Il fratello ha dato l'allarme, svegliato dal trambusto, ha dato l'allarme facendo scattare l'intervento delle volanti della Cataniatoday.it - Condotto in carcere il 32enne che ha accoltellato la madre per i soldi della droga Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio iltossicodipendente che, l'altro ieri notte, haladi 62 anni nel loro appartamento di Cibali. Il fratello ha dato l'allarme, svegliato dal trambusto, ha dato l'allarme facendo scattare l'intervento delle volanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il video dell’uomo che ha accoltellato un 32enne durante una lite a Milano : arrestato - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un 32enne davanti a un distributore automatico. L'aggressione è avvenuta l'8 giugno scorso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lite in un appartamento sfocia in violenza : accoltellato un uomo - in manette un 32enne - LECCE – Finisce in manette, dopo una indagine lampo, con l’accusa di lesioni gravi tramite l’utilizzo di un’arma. Un 32enne leccese, con alcune vicende giudiziarie alle spalle, è stato infatti arrestato nelle ultime ore dalla polizia. Nella serata di ieri, nel centro cittadino, avrebbe... (Lecceprima.it)

Lite tra fidanzati ad Arezzo : 32enne accoltellato e ricoverato in codice giallo al San Donato - Le forze dell’ordine sono state allertate per indagare sulle dinamiche dell’evento. . Pare che la donna, coinvolta sentimentalmente con la vittima, abbia sferrato il colpo con un coltello al termine della discussione. Alle ore 16:00 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per soccorrere un uomo di 32 anni, ferito da un’arma da taglio nel Comune di Arezzo. (Lortica.it)