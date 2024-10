Concorso riservato dirigenti scolastici, Il Ministero dà il via alle 519 assunzioni. NOTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con NOTA del 18 ottobre il Ministero dell'istruzione e del merito dà il via alle assunzioni dei 519 dirigenti scolastici del travagliato Concorso riservato, chiudendo la vicenda dopo che il TAR Lazio aveva sospeso la validità della graduatoria finale della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023, con i decreti del 14 e del 26 agosto. L'articolo Concorso riservato dirigenti scolastici, Il Ministero dà il via alle 519 assunzioni. NOTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Condel 18 ottobre ildell'istruzione e del merito dà il viadei 519del travagliato, chiudendo la vicenda dopo che il TAR Lazio aveva sospeso la validità della graduatoria finale della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023, con i decreti del 14 e del 26 agosto. L'articolo, Ildà il via519

Concorso riservato dirigenti scolastici - per il Tar Lazio la graduatoria è valida. Si sbloccano le assunzioni - L'articolo Concorso riservato dirigenti scolastici, per il Tar Lazio la graduatoria è valida. Si sbloccano le assunzioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'8 ottobre 2024, la Quarta Sezione Quater del TAR del Lazio, con sede a Roma, ha emesso l'ordinanza sul ricorso presentato contro le modalità di attribuzione dei punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella ... (Orizzontescuola.it)

Dirigenti scolastici - Manzi (PD) : “Discriminazioni tra partecipanti concorso ordinario e riservato - ma il governo resta indifferente” - "In sede di conversione del dl omnibus abbiamo chiesto un impegno al governo per tutelare i partecipanti al concorso ordinario per dirigenti scolastici indetto nel 2023. Il governo ha bocciato il nostro ordine del giorno, presentato anche al senato, di fatto negando pari condizioni tra partecipanti al concorso ordinario e quello riservato". (Orizzontescuola.it)

Caos presidi - i vincitori del concorso riservato nel limbo : nominati 519 dirigenti reggenti. Saranno “supplenti” fino alla decisione del Tar - Uno “stop” che ha costretto questi papabili dirigenti a finire in un limbo da cui non si sa quando e come usciranno. Un vero e proprio caos che preoccupa le organizzazioni sindacali. “È stato inevitabile – spiega la Cisl Scuola – un forte incremento del numero delle scuole affidate in reggenza, che saranno in totale almeno un migliaio, se non di più, con punte di particolare criticità in alcune ... (Ilfattoquotidiano.it)