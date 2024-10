Anteprima24.it - Comune, la Commissione della “discordia” si insedia tra le assenze

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi èta e ha tenuto la prima riunione lacomunale bilancio dopo le forti tensioni al momentonomina del Presidente, scelta ricaduta su Nicola Giordano e che, di fatto, ha scatenato la forte presa di posizione dei gruppi diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa e tutta la serie di reazioni seguite. Nel mirino dei festiani era finita la consigliera Antonella Coppola, del gruppo “Siamo Avellino” diretta espressione del sindaco Laura Nargi, rea di aver votato Giordano Presidente, contrariamente- sempre secondo la ricostruzione dei gruppi Davvero e Siamo la Libertà – all’indicazione di optare per il giovane Antonio Bellizzi. Alla fine questa mattina la Coppola non si è presentata in, così come ha fatto la collega di maggioranza Teresa Cucciniello, del gruppo Viva la Libertà, anche Vice Presidente dell’organismo.