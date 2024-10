Climate Impulse, primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato Climate Impulse, il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde previsto nel 2028. Il progetto Climate Impulse, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla presenza dell'aviatore svizzero Bertrand Piccard, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato, ilnon-alsu unalimentato aprevisto nel 2028. Il progetto, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla presenza dell'aviatore svizzero Bertrand Piccard,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Syensqo lancia Climate Impulse : un aereo a idrogeno verde per il primo volo intorno al mondo nel 2028 - Questo approccio non solo dimostra la viabilità dell’idrogeno come combustibile alternativo, ma incoraggia anche l’industria aeronautica a rivalutare le sue pratiche in funzione di uno sviluppo più sostenibile. Syensqo offre soluzioni che non solo rendono possibile la produzione e l’uso di idrogeno, ma che contribuiscono anche a una rete di trasporto e stoccaggio efficace. (Gaeta.it)

Climate Impulse - primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde - Il progetto Climate Impulse, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla […]. Presentato da Syensqo, è previsto nel 2028 Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato Climate Impulse, il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde previsto nel 2028. (Sbircialanotizia.it)