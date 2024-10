Cittadella vs Cosenza: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Partite con ben altre ambizioni, le due squadre si trovano a doversi tirare fuori dalla zona retrocessione. Cittadella vs Cosenza si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Tombolato. Cittadella VS Cosenza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pessimo l’inizio dei campionato dei veneti che mai come quest’anno si candida fortemente alla retrocessione. Il rendimento della squadra è di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte con il conseguente terz’ultimo posto in classifica e due lunghezze in più dei calabresi. Ciò ha portato all’esonero di Gorini al quale eè subentrato Dal Canto. I calabresi sono il fanalino di coda della cadetteria in virtù soprattutto dei quattro punti di penalizzazione. Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Cosenza: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Partite con ben altre ambizioni, le due squadre si trovano a doversi tirare fuori dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pessimo l’inizio dei campionato dei veneti che mai come quest’anno si candida fortemente alla retrocessione. Il rendimento della squadra è di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte con il conseguente terz’ultimo posto in classifica e due lunghezze in più dei calabresi. Ciò ha portato all’esonero di Gorini al quale eè subentrato Dal Canto. I calabresi sono il fanalino di coda della cadetteria in virtù soprattutto dei quattro punti di penalizzazione.

