Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto Fiona, la pecora più sola al mondo? “Ha dimenticato come si fa a essere una pecora”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cheha’ la“piùal”? Un anno fa, la sua storia aveva commosso il web: questa pecorella solitaria era rimasta bloccata per due anni ai piedi di una scogliera in Scozia prima di tornare in libertà. Ma la sua avventura, iniziata con un imento forzato e un salvataggio da film, continua con una nuova sfida: reimparare auna, dopo aver “si fa. Tutto è iniziato nel 2021, quando Jill Turner, durante un’escursione in kayak nel Cromarty Firth, avvistòintrappolata in fondo a un dirupo. L’immagine dellasolitaria, in balia delle onde e del vento, fece il giro del, scatenando una gara di solidarietà. Fu Edoardo L’Astorina, un italiano residente a Londra, a lanciare una petizione su Change.org per chiedere il salvataggio di quella che ormai tutti chiamavano “lapiùdella Gran Bretagna”.