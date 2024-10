Ilrestodelcarlino.it - C’è il Karlovarsko per la Lube: "Attenzione alle brutte figure"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nessuna sorpresa nel match di ritorno: sarà il Vkil primo avversario dellanei sedicesimi della Chnge Cup. Inizierà dunque contro il team ceco la seconda avventura dei biancorossi nella competizione europea, la meno prestigiosa delle tre coppe e che Civitanova ri-gioca dopo l’unica partecipazione datata 2010-2011, peraltro chiusa in trionfo contro Smirne. Avevamo scritto la scorsa settimana che ilsi era sbarazzato 0-3 in Croazia del Mursa Osijek e che tutto faceva presagire un risultato analogo a campi inversi, e così è stato, a conferma della netta superiorità dei cechi. Lali affronterà in trasferta il 12, 13 o 14 novembre, mentre il ritorno si disputerà il 19, 20 o 21 novembre all’Eurosuole Forum.