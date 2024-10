Thesocialpost.it - Camion dell’immondizia si schianta contro un bar: incidente spaventoso a Capurso

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gravenella mattinata del 18 ottobre a, in provincia di Bari. Per cause ancora in corso di accertamento, un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha sfondato la vetrina del “Bar dell’angolo”, che si trova tra via Cellamare e via Aldo Moro. Per fortuna il locale a quell’ora era ancora chiuso, senza nessuno dentro. L’impatto ha provocato diversi danni ma non vi sarebbero feriti.Leggi anche: “Devono tornare in Italia”. Migranti, la decisione dei giudici: e il centrodestra insorge Sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco e un funzionario per le verifiche statiche dell’edificio che, stando ai primi rilievi compiuti, sarebbe a rischio crollo. Le due famiglie che abitano all’interno sono state precauzionalmente evacuate a causa dei danni riportati: una facciata è stata danneggiata e alcuni blocchi di tufo sono crollati.