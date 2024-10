Calciomercato Juventus, obiettivo Kalimuendo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla Juventus manca ancora qualcosa: un attaccante. Una punta centrale. Un vice Vlahovic. A inizio stagione – e a fine mercato – nei piani della società quel ruolo era di Arek Milik, ma l’ex Ajax non sta riuscendo a garantire quell’integrità fisica che è sempre stato il suo punto debole per tutta la carriera. Spesso in infermeria per problemi fisici, il polacco non riesce a trovare continuità e per questo la Juve sta pensando di prendere qualcuno a gennaio come alternativa a Dusan. Kalimuendo è l’osservato speciale della Juventus, che ne ha monitorato le prestazioni nel corso dell’ultimo Francia-Austria di Under 21. Il classe 2002 è cresciuto con Thiago Motta al Paris Saint-Germain, ora è un punto fermo del Rennes. Juventus, il prezzo di Kalimuendo Secondo l’edizione del Corriere dello Sport, il prezzo di Kalimuendo si preannuncia importante. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, obiettivo Kalimuendo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allamanca ancora qualcosa: un attaccante. Una punta centrale. Un vice Vlahovic. A inizio stagione – e a fine mercato – nei piani della società quel ruolo era di Arek Milik, ma l’ex Ajax non sta riuscendo a garantire quell’integrità fisica che è sempre stato il suo punto debole per tutta la carriera. Spesso in infermeria per problemi fisici, il polacco non riesce a trovare continuità e per questo la Juve sta pensando di prendere qualcuno a gennaio come alternativa a Dusan.è l’osservato speciale della, che ne ha monitorato le prestazioni nel corso dell’ultimo Francia-Austria di Under 21. Il classe 2002 è cresciuto con Thiago Motta al Paris Saint-Germain, ora è un punto fermo del Rennes., il prezzo diSecondo l’edizione del Corriere dello Sport, il prezzo disi preannuncia importante.

