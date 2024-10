Buchmesse, Aie: “Spagnolo, cinese e francese prime lingue per traduzione libri italiani” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Spagnolo, cinese e francese: sono queste le prime tre lingue per cui sono stati venduti diritti di traduzione di libri italiani nel 2023, un anno che attesta l’Italia a quota 7.838 diritti di traduzione venduti. I diritti di traduzione verso lo Spagnolo sono stati 993, verso il cinese 748, verso il francese 651, L'articolo Buchmesse, Aie: “Spagnolo, cinese e francese prime lingue per traduzione libri italiani” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –: sono queste letreper cui sono stati venduti diritti didinel 2023, un anno che attesta l’Italia a quota 7.838 diritti divenduti. I diritti diverso losono stati 993, verso il748, verso il651, L'articolo, Aie: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

I diritti di traduzione dei libri italiani nel 2023 : un mercato in crescita - A seguire, la narrativa ha registrato 1. 350 su 1. Inoltre, i diritti di vendita si sono espansi in diverse aree geografiche. Il presidente ha anche evidenziato la necessità di un potenziamento e razionalizzazione del sistema nazionale di sostegno per le traduzioni. Questo evento rientrava nel programma professionale curato da Aie, sostenuto da Italia Ospite d’Onore 2024 alla Fiera del Libro di ... (Gaeta.it)