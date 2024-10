Brescia, zia di un'attivista filopalestinese uccisa da una bomba israeliana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brescia, 18 ottobre 2024 – Lutto nel mondo della società civile Bresciana, in particolare fra gli attivisti impegnati a sostegno della causa palestinese. La zia di una giovane militante dei gruppi pro-Pal, infatti, è stata uccisa nel corso di un bombardamento delle forze israeliane. A dare la notizia sono i vertici Bresciani di Sinistra italiana, con una nota diffusa nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre. Manifestazione pro Palestina, in piazzale Ostiense a Roma, 5 ottobre 2024. ANSA/MASSIMO PERCOSSI - - - - - - - - - - - Pro-Palestine demonstration in piazzale Ostiense, Rome, 5 October 2024. Ilgiorno.it - Brescia, zia di un'attivista filopalestinese uccisa da una bomba israeliana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Lutto nel mondo della società civilena, in particolare fra gli attivisti impegnati a sostegno della causa palestinese. La zia di una giovane militante dei gruppi pro-Pal, infatti, è statanel corso di unrdamento delle forze israeliane. A dare la notizia sono i verticini di Sinistra italiana, con una nota diffusa nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre. Manifestazione pro Palestina, in piazzale Ostiense a Roma, 5 ottobre 2024. ANSA/MASSIMO PERCOSSI - - - - - - - - - - - Pro-Palestine demonstration in piazzale Ostiense, Rome, 5 October 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’omicidio Ziliani al centro della puntata di «Messi a fuoco» - Il ritorno in aula del «trio criminale» sarà ricostruita nella puntata in onda stasera alle 20.30 su Teletutto. Seconda parte dedicata al caso Bozzoli ... (giornaledibrescia.it)

Grave incidente sulla A4 tra Peschiera e Sirmione: muore un ragazzo bresciano di 20 anni - Sirmione (Brescia) – Gravissimo incidente, la scorsa notte (tra mercoledì 16 e giovedì 17) lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Intorno all’1 più ... (ilgiorno.it)

Enrico Zenatti, ergastolo definitivo: la Cassazione conferma la condanna per l'omicidio della suocera Anna Turina - L'agricoltore 56enne, dopo una lite per un prestito negato, aveva tagliato la gola alla 72enne con un coltello. In precedenza era stato condannato e poi assolto per l'omicidio di due escort di Verona ... (milano.corriere.it)