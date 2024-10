Brescia-Sassuolo: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Profumo di A nel confronto tra le due squadre che occupano le prime posizioni e che ambiscono al ritorno nella massima categoria. Brescia-Sassuolo si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti. Brescia-Sassuolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno approcciato bene la stagione assestandosi nelle zone alte della classifica. Attualmente la squadra di Maran sono a tre punti dal secondo posto che vale la promozione diretta, e in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i neroverdi che li precedono di due lunghezze. Gli emiliani sembrano aver trovato la quadratura dopo le incertezze iniziali. Dieci punti nelle ultime quattro gare sono il bottino ottenuto dalla squadra di Grosso che ora punta al secondo posto distante appena una lunghezza. Sport.periodicodaily.com - Brescia-Sassuolo: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Profumo di A nel confronto tra le due squadre che occupano le prime posizioni e che ambiscono al ritorno nella massima categoria.si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno approcciato bene la stagione assestandosi nelle zone alte della classifica. Attualmente la squadra di Maran sono a tre punti dal secondo posto che vale la promozione diretta, e in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i neroverdi che li precedono di due lunghezze. Gli emiliani sembrano aver trovato la quadratura dopo le incertezze iniziali. Dieci punti nelle ultime quattro gare sono il bottino ottenuto dalla squadra di Grosso che ora punta al secondo posto distante appena una lunghezza.

