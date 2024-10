Avetrana, la recensione: quattro punti di vista per una serie che punta all'oggettività dei fatti (Di venerdì 18 ottobre 2024) No, qui non è Hollywood: un messaggio chiaro, nonché profondamente umano. Ecco com'è la serie crime basata sui fatti legati all'omicidio di Sarah Scazzi. Dal 25 ottobre su Disney+. Quando si racconta una storia vera che si intreccia con il true crime la strada da percorrere è sempre molto delicata. Del resto, siamo così assuefatti dalla cronaca nera che sembra impossibile adattare e mostrare la verità in un film o in una serie. Tra l'altro, quando ci imbattiamo in prodotti americani tendiamo ad essere più accomodanti, mentre quando poi vengono portate in scena le nostre storie subiamo un certo fastidio, giudicando ancora prima di vedere l'opera. È successo con l'uscita del trailer di Avetrana - Qui non è non Hollywood, la miniserie in quattro episodi presentata in anteprima alla Movieplayer.it - Avetrana, la recensione: quattro punti di vista per una serie che punta all'oggettività dei fatti Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) No, qui non è Hollywood: un messaggio chiaro, nonché profondamente umano. Ecco com'è lacrime basata suilegati all'omicidio di Sarah Scazzi. Dal 25 ottobre su Disney+. Quando si racconta una storia vera che si intreccia con il true crime la strada da percorrere è sempre molto delicata. Del resto, siamo così assuedalla cronaca nera che sembra impossibile adattare e mostrare la verità in un film o in una. Tra l'altro, quando ci imbattiamo in prodotti americani tendiamo ad essere più accomodanti, mentre quando poi vengono portate in scena le nostre storie subiamo un certo fastidio, giudicando ancora prima di vedere l'opera. È successo con l'uscita del trailer di- Qui non è non Hollywood, la miniinepisodi presentata in anteprima alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - Rocchi : “Non siamo soddisfatti degli arbitraggi dell’ultima giornata” - Lo ha dichiarato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante la presentazione del Codice di giustizia sportiva Figc allo stadio San Siro. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona”. “Se sono soddisfatto degli arbitraggi ultima giornata? No”. L’eventuale introduzione del tempo effettivo porterebbe sicuramente a uno stravolgimento importante, ma tutti giocherebbero gli stessi minuti”, ha ... (Sportface.it)

Atalanta : in sette partite Retegui ha già raggiunto i 7 gol fatti nella scorsa stagione in Serie A - . Inizio di stagione da sogno per Mateo Retegui. Con la tripletta messa a segno contro la sua ex squadra, il classe ’99 dell’Atalanta vola in testa alla classifica marcatori della Serie A con sette reti, raggiungendo il numero di gol realizzati nel corso dell’intera scorsa stagione in maglia Genoa. (Sportface.it)

Il Milan è primo per gol fatti in Serie A - ecco i dati e la classifica - Il Milan di Paulo Fonseca vince e si prende il primato di una particolare classifica. I rossoneri sono primi per gol fatti in Serie A. (Pianetamilan.it)