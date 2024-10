Auto: organizzatori, 20mila in piazza del Popolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – Sono 20mila le persone scesa in piazza a Roma per la manifestazione nazionale di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil a Roma del settore Automotive. Il numero è stato comunicato dagli organizzatori dal palco in piazza del Popolo. Lapresse.it - Auto: organizzatori, 20mila in piazza del Popolo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – Sonole persone scesa ina Roma per la manifestazione nazionale di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil a Roma del settoremotive. Il numero è stato comunicato daglidal palco indel

Roma - cittadino tunisino arrestato per scontri a corteo pro Palestina a Piazza Ostiense - Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P. . U. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in ... (Lapresse.it)

Roma - gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati : “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” - I sindacati dei metalmeccanici scendono in piazza per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”. (Ilfattoquotidiano.it)

Mistero a Roma - uomo trovato morto in strada : chiusa la piazza della Montagnola - Stando a quanto si apprende, poco dopo le 6 di oggi, venerdì 18 ottobre, pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute sul posto e hanno subito allertato il 118 per un uomo riverso a terra senza vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)