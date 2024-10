Quotidiano.net - Arrestati due baristi. Ruba i gratta e vinci, ucciso a colpi di forbici

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) e Marianna Vazzana Un mazzetto diormai inzuppati dalla pioggia. Pochi metri più in là, il cadavere dell’uomo che li stringeva in mano prima di stramazzare al suolo esanime, misero bottino di un furto finito nel sangue. Il curriculum criminale di Eros Di Ronza racconta di precedenti per reati contro il patrimonio e di segnalazioni per il possesso di droga: una vita ai margini divisa tra le case popolari di San Siro e di via Gola, i problemi di tossicodipendenza e le foto sorridenti sui social con i tre figli residenti in Brianza con la compagna.