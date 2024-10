Approvato il progetto per la nuova passerella ciclopedonale tra via Mazzini e via Cogolo Destro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuova passerella ciclopedonale collegherà via Mazzini e via Cogolo Destro, a Montegrotto Terme. L'Amministrazione comunale ha infatti Approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’opera strategica per la mobilità sostenibile del territorio. «Quest'opera - afferma il sindaco Padovaoggi.it - Approvato il progetto per la nuova passerella ciclopedonale tra via Mazzini e via Cogolo Destro Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unacollegherà viae via, a Montegrotto Terme. L'Amministrazione comunale ha infattiilesecutivo per il rifacimento dell’opera strategica per la mobilità sostenibile del territorio. «Quest'opera - afferma il sindaco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Interventi di miglioramento sismico per la Cattedrale di Camerino : approvato il progetto da 7 - 4 milioni - Inoltre, è previsto il ripristino delle colonne e la ricostruzione delle porzioni di muratura crollate nei campanili. Anche il sindaco Roberto Lucarelli ha sottolineato come questi lavori siano cruciali per la ricostruzione del centro storico di Camerino, contribuendo così al rilancio della vita sociale e culturale della zona. (Gaeta.it)

Nuovi spazi urbani a Latina : approvato il progetto per il rifacimento del centro cittadino - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Questi elementi non sono solo decorativi, ma anche funzionali, pensati per offrire spazi di relax ai cittadini e ai turisti. Prospettive future per il centro storico L’approvazione del progetto rappresenta un traguardo significativo per il Comune di Latina, ma è anche l’inizio di una nuova fase di interventi ... (Gaeta.it)

Roma - nasce il “Parco d’affaccio permanente Tiberis” : approvato il progetto da 1 - 18 milioni di euro - Dettagli del progetto per Tiberis Il progetto amorevole prevede una serie di interventi significativi per trasformare l’area in un parco d’affaccio permanente. 000 euro, l’intervento si inserisce nel contesto di una più ampia riqualificazione della zona fluviale, dimostrandosi un passo significativo per Madrid Capitale nel miglioramento degli spazi pubblici e della qualità della vita urbana. (Gaeta.it)