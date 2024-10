Ancora disagi sui bus per gli studenti pendolari (Di venerdì 18 ottobre 2024) TUGLIE - Buongiorno, vorrei segnalare l'inadeguatezza costante dei trasporti Stp per la tratta Tuglie-Casarano. La mattina alla partenza da Tuglie capita che studenti non vengano fatti salire a causa della mancanza di posti a sufficienza, non garantendo a tutti il regolare diritto allo studio. Lecceprima.it - Ancora disagi sui bus per gli studenti pendolari Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) TUGLIE - Buongiorno, vorrei segnalare l'inadeguatezza costante dei trasporti Stp per la tratta Tuglie-Casarano. La mattina alla partenza da Tuglie capita chenon vengano fatti salire a causa della mancanza di posti a sufficienza, non garantendo a tutti il regolare diritto allo studio.

