Ilrestodelcarlino.it - Ancona. stop all'osteoporosi: "Passeggiamo per Ancona"

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Il 20 ottobre è la giornata mondiale dedicata all’e alle fratture da fragilità. Quest’anno lo slogan “Non Più fratture ossee. Agire per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento”. Le fratture da fragilità sono un problema ad alto impatto sanitario ed economico in Italia e nel mondo (in Italia si verificano circa 400 mila fratture da fragilità l’anno tra fratture femorali, vertebrali, di polso) e la prevenzione, la cura in modo adeguata dell’rappresentano una condizione essenziale per ridurre le fratture da fragilità. “I dati della Regione Marche sull’e le fratture da fragilità - spiega Gilberta Giacchetti Coordinatrice Siomms Marche sono allineati ai dati italiani con il 7,4% della popolazione che presenta un problema di fragilità ossea e rischio di fratture (vertebrali, polso, braccio, femore) al minimo trauma.