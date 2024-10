Agatha All Along episodio 6: tutti gli Easter Eggs e i riferimenti Marvel (Di venerdì 18 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 6: tutti gli Easter Eggs e i riferimenti Marvel Attenzione! Questo post contiene SPOILER sull’episodio 6 di Agatha All Along. L’episodio 6 di Agatha All Along presenta diversi Easter Egg emozionanti e riferimenti al MCU, tra cui collegamenti agli eventi di WandaVision. Rivelando finalmente il misterioso passato di Teen interpretato da Joe Locke, questo nuovo episodio ci riporta indietro prima della Strada delle Streghe, a cosa è successo a William prima di trovare Agatha (Kathryn Hahn). A tal fine, questo nuovo episodio presenta alcuni Easter egg piuttosto interessanti, poiché conferma e spiega pienamente la vera identità del personaggio. L’episodio inizia tre anni prima degli eventi di Agatha All Along. Collegandosi alla fine di WandaVision e alla caduta dell’Hex di Wanda: scopriamo che Teen è sia William Kaplan che Billy Maximoff, il figlio di Wanda. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)All6:glie iAttenzione! Questo post contiene SPOILER sull’6 diAll. L’6 diAllpresenta diversiEgg emozionanti eal MCU, tra cui collegamenti agli eventi di WandaVision. Rivelando finalmente il misterioso passato di Teen interpretato da Joe Locke, questo nuovoci riporta indietro prima della Strada delle Streghe, a cosa è successo a William prima di trovare(Kathryn Hahn). A tal fine, questo nuovopresenta alcuniegg piuttosto interessanti, poiché conferma e spiega pienamente la vera identità del personaggio. L’inizia tre anni prima degli eventi diAll. Collegandosi alla fine di WandaVision e alla caduta dell’Hex di Wanda: scopriamo che Teen è sia William Kaplan che Billy Maximoff, il figlio di Wanda.

