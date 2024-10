Acqua contaminata in 19 frazioni: scatta il divieto di utilizzo (Di venerdì 18 ottobre 2024) divieto di consumo dell'Acqua per "scopi potabili e alimentare" per un presunto inquinamento da idrocarburi. è successo in 19 frazioni di due comuni delle Valli del Natisone: Savogna e Pulfero. Già da martedì scorso alcuni residenti si erano accorti che l'Acqua del rubinetto aveva un sapore e un Udinetoday.it - Acqua contaminata in 19 frazioni: scatta il divieto di utilizzo Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di consumo dell'per "scopi potabili e alimentare" per un presunto inquinamento da idrocarburi. è successo in 19di due comuni delle Valli del Natisone: Savogna e Pulfero. Già da martedì scorso alcuni residenti si erano accorti che l'del rubinetto aveva un sapore e un

