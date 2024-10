A Rocca San casciano la sSgra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna-Toscana e Sagra della piadina fritta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 3 novembre torna a Rocca San casciano la "Sagra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna Toscana e Sagra della piadina fritta" giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Una giornata dedicata ai prodotti del territorio e ai sapori della stagione autunnale. In Piazza Garibaldi Forlitoday.it - A Rocca San casciano la sSgra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna-Toscana e Sagra della piadina fritta Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 3 novembre torna aSanla "deid'" giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Una giornata dedicata ai prodotti del territorio e aistagione autunnale. In Piazza Garibaldi

Roccasecca - sapori d'autunno - Tutto pronto a Roccasecca per l’edizione numero quattordici della manifestazione gastronomica “Sapori d’Autunno”. Ad organizzarla l’associazione “Roccasecca”, che per l’edizione 2024 ha previsto una importante novità: l’evento si svolgerà in due giornate, sabato 12 e domenica 13 ottobre... (Frosinonetoday.it)