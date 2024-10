A due passi da Roma una perla medievale “in bilico” sul lago: dove visitare la meraviglia laziale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La regione del Lazio, celebre per la sua capitale Roma, nasconde al suo interno una miriade di tesori meno conosciuti ma altrettanto affascinanti. Tra questi, il borgo medievale di Castel di Tora rappresenta un autentico gioiello a picco sulle acque blu del lago Turano, un luogo senza tempo dove storia e natura si intrecciano armoniosamente. Situato nella provincia di Rieti, questo borgo invita i visitatori a intraprendere un viaggio nel passato, offrendo panorami mozzafiato e un’atmosfera di pace lontana dal trambusto cittadino. Castel di Tora si trova a un’altitudine di 607 metri, arroccato sulle pendici della montagna che si specchiano nelle limpide acque del lago Turano. Gaeta.it - A due passi da Roma una perla medievale “in bilico” sul lago: dove visitare la meraviglia laziale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La regione del Lazio, celebre per la sua capitale, nasconde al suo interno una miriade di tesori meno conosciuti ma altrettanto affascinanti. Tra questi, il borgodi Castel di Tora rappresenta un autentico gioiello a picco sulle acque blu delTurano, un luogo senza tempostoria e natura si intrecciano armoniosamente. Situato nella provincia di Rieti, questo borgo invita i visitatori a intraprendere un viaggio nel passato, offrendo panorami mozzafiato e un’atmosfera di pace lontana dal trambusto cittadino. Castel di Tora si trova a un’altitudine di 607 metri, arroccato sulle pendici della montagna che si specchiano nelle limpide acque delTurano.

