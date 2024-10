Nerdpool.it - Xbox Partner Preview: tutti gli annunci

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi 17 ottobre va in onda un nuovoShowcase dove scopriremoi nuovi trailer dei tanti titoli deidi Microsoft. Si parte subito con Remedy Entertainment con la seconda espansione di Alan Wake II: The Lake House. Il secondo titolo è Cronos: The new Dawn, che arriverà perSeries XS e PC nel 2025, un nuovo shooter dai temi horror e sci-fi. Si passa poi a Blindfire, un nuovo shooter FPS di Double Eleven che rimuove la luce dall’equazione e già accessibile in Early Access. Ora è il momento di ambienti ben più luminosi, con Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che sarà lanciato il 21 febbraio e porta la serie in una direzione completamente nuova. Tempo di cambiare atmosfere con un nuovo FPS dai toni cartooneschi e retro con Mouse P.I. for Hire che arriverà nel 2025.