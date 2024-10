WNBA 2024: New York Liberty avanti 2-1 nelle Finals sulle Minnesota Lynx (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le WNBA Finals avranno nelle New York Liberty le prime ad avere la possibilità di giocarsi la possibilità di chiudere i conti. Una tripla a un secondo dalla fine di Sabrina Ionescu porta enorme gioia in casa newYorkese, soprattutto per come s’era messa la partita all’inizio: a Minneapolis è 77-80 conclusivo con 13 punti della prima scelta al draft 2020, di Leonie Fiebich e di Jonquel Jones, ma soprattutto 30 e 11 rimbalzi di Breanna Stewart. Per le Lynx Napheesa Collier si gioca tutti e 40 i minuti realizzando 22 punti; 19 anche per Kayla McBride. Dopo un paio di minuti d’equilibrio, ci pensa il trio Williams-McBride-Collier a dare una grossa spinta alle Lynx, subito pronte a salire sul 14-5. Smith e Carleton aumentano ancor più il divario fino al 21-7, ed è ancora Carleton a piazzare la tripla del massimo vantaggio sul 26-11. In qualche modo Jones ricuce un minimo sul 28-18. Oasport.it - WNBA 2024: New York Liberty avanti 2-1 nelle Finals sulle Minnesota Lynx Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LeavrannoNewle prime ad avere la possibilità di giocarsi la possibilità di chiudere i conti. Una tripla a un secondo dalla fine di Sabrina Ionescu porta enorme gioia in casa newese, soprattutto per come s’era messa la partita all’inizio: a Minneapolis è 77-80 conclusivo con 13 punti della prima scelta al draft 2020, di Leonie Fiebich e di Jonquel Jones, ma soprattutto 30 e 11 rimbalzi di Breanna Stewart. Per leNapheesa Collier si gioca tutti e 40 i minuti realizzando 22 punti; 19 anche per Kayla McBride. Dopo un paio di minuti d’equilibrio, ci pensa il trio Williams-McBride-Collier a dare una grossa spinta alle, subito pronte a salire sul 14-5. Smith e Carleton aumentano ancor più il divario fino al 21-7, ed è ancora Carleton a piazzare la tripla del massimo vantaggio sul 26-11. In qualche modo Jones ricuce un minimo sul 28-18.

