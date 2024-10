Visita al carcere di Benevento: giovani studenti e detenuti confrontano esperienze di vita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il carcere di Benevento ha aperto le sue porte a una delegazione dell’Associazione Universitaria “Demmis”, accompagnata dal Garante Campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello. Questo incontro ha offerto ai giovani laureandi in giurisprudenza l’opportunità di esplorare la realtà carceraria e instaurare un dialogo diretto con i detenuti, gettando luce su problematiche significative che affliggono il sistema penitenziario. L’incontro con i detenuti: un dialogo illuminante Durante la Visita, i giovani hanno iniziato il loro tour nel carcere Visitando la sezione femminile, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un gruppo di detenute. Gaeta.it - Visita al carcere di Benevento: giovani studenti e detenuti confrontano esperienze di vita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiha aperto le sue porte a una delegazione dell’Associazione Universitaria “Demmis”, accompagnata dal Garante Campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello. Questo incontro ha offerto ailaureandi in giurisprudenza l’opportunità di esplorare la realtà carceraria e instaurare un dialogo diretto con i, gettando luce su problematiche significative che affliggono il sistema penitenziario. L’incontro con i: un dialogo illuminante Durante la, ihanno iniziato il loro tour nelndo la sezione femminile, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un gruppo di detenute.

