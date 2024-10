Quotidiano.net - Un’oasi dello star bene proprio nel cuore di Bologna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un luogo unico dove rilassarsi nel pieno centro di, concedersi una pausa dagli impegni lavorativi o semplicemente una fuga dal caos urbano. L’oasi termale del Gruppo Monti Salute Più alle Terme San Petronio si è rifatta il look, per offrire ai cittadini e ai turisti un rifugio dissere per il corpo e la mente, attraverso trattamenti mirati e un’area completamente rinnovata, con nuove piscine e il suggestivo ’Pozzo Smeraldo’. Tra le offerte disponibili, idromassaggi curativi e rilassanti indicati per alleviare lo stress e tonificare il corpo; i bagni inferno-paradiso, caratterizzati dall’alternanza tra caldo e freddo, consigliati per il ringiovanimento fisico e del sistema nervoso; la cascata ionica progettata per combattere la stanchezza quotidiana e rivitalizzare l’organismo con energia pura.