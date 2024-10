Ilrestodelcarlino.it - Una rete di Palestini mette il Tolentino fuori dai giochi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) MONTURANO 10 MONTURANO: Raccichini, Curzi, Fabi, Toro (43’ Ercoli), Piras, Adami, Marcelli (49’ Altobello), Cisbani, Verini (63’), De Carolis T. (79’ Morelli), Natale (63’ Russo). All. Martinelli.: Palazzo, Barilaro (29’ Salvucci R.), Salvucci, Di Biagio, Ruani (70’ Capezzani), Tomassetti, Pesaresi (85’ Pottetti), Manna, Cicconetti (53’Stricker), Tizi, Naddeo (58’ Selita). All. Passarini. Arbitro: Latuga di Pesaro.: 72’. Note: ammonito Ercoli; angoli: 4-3; recupero: 2’ – 5’. Esce di scena ai quarti di finale della Coppa Marche il, che dopo il pareggio ottenuto all’andata, viene superato di misura al ritorno dal Monturano, dovendo così alzare bandiera bianca. I cremisi, in campo con un ampio turnover, vanno subito vicini al vantaggio con un tiro di Pesaresi, che scheggia il palo.