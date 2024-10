Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, bufera doping: l’annuncio cambia la situazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024)sullala. Ecco le parole di chi lo conosce davvero bene Ha vinto anche a Shangai Jannik. Dimostrando, ancora una volta, per quelli che ancora non ci credono o che mettono in dubbio il suo valore, di essere senza dubbio il numero uno al mondo. Una prova di forza contro Djokovic, distrutto in due set. Un rullo compressore.(Lapresse) – Ilveggente.itMa, sulla testa di Jannik, pende ancora il ricorso che la Wada ha intentato al Tasi di Losanna contro la sua assoluzione dopo il caso Clostebol. Una Spada di Damocle che non lo fa sorridere, come lui stesso ha confermato alla fine del torneo orientale. Servirà del tempo, ancora, per capire come andrà a finire e quell’ansia rimarrà ancora per un poco. Ma se c’è un po’ di giustizia uscirà assolto da tutto.