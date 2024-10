Ucraina, Zelensky presenta all’Ue il Piano per la vittoria. Tajani: “Va studiato attentamente” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Siamo pronti a mettere il Piano per la vittoria sul vostro tavolo e contiamo sul vostro sostegno. L’Ucraina è pronta per una vera diplomazia, ma per arrivarci dobbiamo essere forti. Una tregua imposta con la forza invece di una pace giusta non ha mai fornito sicurezza”. A dirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a margine dei lavori del Consiglio Ue, dove oltre che del Piano per la vittoria, ha parlato anche di Nato e aiuti. “L’invito all’adesione” all’Alleanza Atlantica “non supera nessuna linea rossa”, ha assicurato Zelensky, invitando “i partner a rispettare le promesse”. Secoloditalia.it - Ucraina, Zelensky presenta all’Ue il Piano per la vittoria. Tajani: “Va studiato attentamente” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Siamo pronti a mettere ilper lasul vostro tavolo e contiamo sul vostro sostegno. L’è pronta per una vera diplomazia, ma per arrivarci dobbiamo essere forti. Una tregua imposta con la forza invece di una pace giusta non ha mai fornito sicurezza”. A dirlo è stato il presidente ucraino Volodymyrin una conferenza stampa a margine dei lavori del Consiglio Ue, dove oltre che delper la, ha parlato anche di Nato e aiuti. “L’invito all’adesione” all’Alleanza Atlantica “non supera nessuna linea rossa”, ha assicurato, invitando “i partner a rispettare le promesse”.

