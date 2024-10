Trump promette: “Difenderò Apple dalle multe europee” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il candidato repubblicano sostiene di aver sentito più volte al telefono Tim Cook, CEO di Apple, che si è lamentato delle numerose multe imposte dall'UE In una recente intervista a PBD Podcast, il candidato repubblicano alle Presidenziali USA Donald Trump ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Tim Cook, CEO di Apple, per discutere Sbircialanotizia.it - Trump promette: “Difenderò Apple dalle multe europee” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il candidato repubblicano sostiene di aver sentito più volte al telefono Tim Cook, CEO di, che si è lamentato delle numeroseimposte dall'UE In una recente intervista a PBD Podcast, il candidato repubblicano alle Presidenziali USA Donaldha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Tim Cook, CEO di, per discutere

Apple e Google - ecco le supermulte della Corte europea. All’Irlanda andranno 13 miliardi di Euro - LA DECISONE DELLA CORTE La Corte ha così deciso di respingere il ricorso presentato dalla multinazionale delle ricerche online. La Corte di Giustizia della Ue ha infatti confermato la maxi multa da 2,4 miliardi di Euro ai danni di Google per “aver abusato della sua posizione dominante sul mercato” e per aver “favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti”. (Thesocialpost.it)