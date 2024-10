Trasporto di vitelli ancora da svezzare: maxi multa per il camionista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trasporto di animali vivi, indagini serrate da parte della polizia stradale al fine di evidenziare possibili irregolarità. Ogni anno sulle strade ed autostrade del nostro paese circolano migliaia di veicoli adibiti al Trasporto di animali vivi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e Padovaoggi.it - Trasporto di vitelli ancora da svezzare: maxi multa per il camionista Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di animali vivi, indagini serrate da parte della polizia stradale al fine di evidenziare possibili irregolarità. Ogni anno sulle strade ed autostrade del nostro paese circolano migliaia di veicoli adibiti aldi animali vivi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Animali in vacanza - poca sicurezza e accoglienza su mezzi di trasporto e strutture - Solo il 9% decide di lasciarlo a casa, rivolgendosi principalmente ai propri parenti (69%) per la gestione dello stesso nei giorni di assenza, solo il 19% affida il proprio animale ad una pensione. Sono i dati emersi dall'osservatorio di Quattrozampeinfiera che ha intervistato 12mila italiani. In vacanza d'estate con il proprio animale. (Tg24.sky.it)