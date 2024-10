Torna ad essere fruibile il parco Antonilli a Montesilvano: al via i lavori del Comune (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 ottobre partiranno a Montesilvano i lavori per la messa in sicurezza e successiva riapertura del parto Antonilli in via Spagna. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale al verde Francesco Di Pasquale con l'affidamento alla ditta Cilli degli interventi:“Il parco dedicato al giornalista Ilpescara.it - Torna ad essere fruibile il parco Antonilli a Montesilvano: al via i lavori del Comune Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 ottobre partiranno aper la messa in sicurezza e successiva riapertura del partoin via Spagna. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale al verde Francesco Di Pasquale con l'affidamento alla ditta Cilli degli interventi:“Ildedicato al giornalista

Il movimento "Pettinari per l'Abruzzo" torna sul parco Antonilli di Montesilvano che è chiuso ormai da 4 mesi. La decisione di chiudere l'area verde in via Spagna venne presa dopo la caduta di alcuni alberi di alto fusto, in data 30 maggio, con ordinanza numero 22. «A distanza di più di...