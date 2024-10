Terni, arrestato trentaduenne spacciatore: infallibile il fiuto del cane poliziotto Ayrton (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un trentaduenne nigeriano è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato, durante le operazioni straordinarie di controllo sul territorio. L’uomo era già stato identificato dagli agenti lo scorso 30 settembre, a seguito di una lite avvenuta in piazza della Pace. Secondo la ricostruzione Ternitoday.it - Terni, arrestato trentaduenne spacciatore: infallibile il fiuto del cane poliziotto Ayrton Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unnigeriano è statodagli agenti della polizia di stato, durante le operazioni straordinarie di controllo sul territorio. L’uomo era già stato identificato dagli agenti lo scorso 30 settembre, a seguito di una lite avvenuta in piazza della Pace. Secondo la ricostruzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messaggi e chiamate per vedere la figlia al di fuori degli incontri protetti : arrestato - Perseguita la ex moglie e il figlio nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal giudice e viene arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia. L'uomo, un tunisino di 40 anni, ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti dell’ex coniuge e... (Perugiatoday.it)

Punta un coltello contro un compagno di scuola per rubargli la bici - arrestato quattordicenne - La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un ragazzo di 14 anni, e denunciato un coetaneo, per un tentativo di rapina avvenuto non lontano dall'Alberghiero, l'istituto che frequentano tutti i. . In due avrebbero accerchiato e minacciato con un coltello un compagno di scuola per portargli via la bici. (Palermotoday.it)

Sogei - scandalo su tangenti e appalti : arrestato il direttore Iorio - . Tuttavia, le indagini rivelano che l’importo delle tangenti ricevute dall’imprenditore Massimo Rossi supererebbe i centomila euro. L’arresto del direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, ha scatenato una tempesta nel panorama politico e imprenditoriale italiano. Durante un incontro monitorato dalla Guardia di Finanza a Roma, Iorio è stato trovato in possesso di 15mila euro in contanti. (Ildifforme.it)