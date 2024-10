Tananai in incognito, canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album: passeggeri increduli (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tananai lo ha fatto di nuovo. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco ‘Calmocobra’ . Non è, infatti, la prima volta che Tananai va in giro per la città a cantare i suoi brani, sorprendendo tutti. Questa volta l’artista ha scelto un luogo informale: la metropolitana di Milano, lasciando tutti i passeggeri che si trovavano sulla M2 in quel momento, increduli e senza parole. ‘Tananai’ è il soprannome che gli dava il nonno, che tradotto in dialetto lombardo significa ‘piccola peste’. E vecchie abitudini non cambiano mai. Tananai è l’artista dalle mille sorprese: proprio qualche mese fa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 29enne è andato in giro per Roma a cantare il suo singolo ‘Tango’ proprio come un artista di strada. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –lo ha fatto di. Il giovaneutore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro pera promuovere il suodisco ‘Calmocobra’ . Non è, infatti, la prima volta cheva in giro per la città are i suoi brani, sorprendendo tutti. Questa volta l’artista ha scelto un luogo informale: lapolitana di, lasciando tutti iche si trovavano sulla M2 in quel momento,e senza parole. ‘’ è il soprannome che gli dava il nonno, che tradotto in dialetto lombardo significa ‘piccola peste’. E vecchie abitudini non cambiano mai.è l’artista dalle mille sorprese: proprio qualche mese fa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 29enne è andato in giro per Roma are il suo singolo ‘Tango’ proprio come un artista di strada.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra'. Non è, infatti, la prima […]. Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita Tananai lo ha fatto di nuovo. (Sbircialanotizia.it)

Tananai stupisce i suoi fan : si esibisce in incognito sulla metropolitana di Milano [VIDEO] - Per quest’esibizione Tananai si è ispirato a Metroman, personaggio molto noto tra i milanesi che gira e si esibisce tra le metro di Milano. Tananai riesce sempre a creare gag e situazioni divertenti, anche in mezzo alla gente comune, che lo hanno reso sempre più popolare tra i suoi fan. Un’iniziativa che ha stretto ancora di più il legame tra Tananai e il suo pubblico, che lo apprezza per ... (Dayitalianews.com)

Tananai sorprende gli increduli passeggeri nella metropolitana di Milano - cantando i nuovi brani del disco “Calmocobra” – IL VIDEO - Dopo l’uscita dell’album, è tempo di tour con Calmocobra Live 2024 per tutto il mese di novembre a partire dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2. . Cassa in spalla e microfono il cantautore ha abbracciato gli ignari passeggeri scatenandosi tra le note di “Punk Love Storia”, uno dei brani inediti. (Ilfattoquotidiano.it)