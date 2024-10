Svaligia otto attività in sei mesi ma viene tradito dai tatuaggi, arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Ha Svaligiato ben otto attività in sei mesi ma questa volta è stato tradito dai tatuaggi che i militari hanno immediatamente riconosciuto. Nel primo pomeriggio di lunedì i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti presso un bed & breakfast di via delle Panche per la presenza di estranei all’interno. In particolare, il proprietario della struttura ricettiva, accortosi dell’effrazione della keybox posizionata all’ingresso del condominio e dell’impossibilità di aprire la porta dell’abitazione per la contestuale presenza di chiave all’interno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia, giunta sul posto ha richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per poter accedere da una finestra del secondo piano, cogliendo così di sorpresa gli occupanti. Lanazione.it - Svaligia otto attività in sei mesi ma viene tradito dai tatuaggi, arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17bre 2024 - Hato benin seima questa volta è statodaiche i militari hanno immediatamente riconosciuto. Nel primo pomeriggio di lunedì i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti presso un bed & breakfast di via delle Panche per la presenza di estranei all’interno. In particolare, il proprietario della struttura ricettiva, accortosi dell’effrazione della keybox posizionata all’ingresso del condominio e dell’impossibilità di aprire la porta dell’abitazione per la contestuale presenza di chiave all’interno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia, giunta sul posto ha richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per poter accedere da una finestra del secondo piano, cogliendo così di sorpresa gli occupanti.

