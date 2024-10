Sudan, la crisi di cui nessuno parla: otto milioni di profughi in meno di due anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una guerra civile brutale sta devastando il Sudan, con milioni di profughi e una crisi umanitaria senza precedenti. Grazie al racconto degli operatori CESVI di Bergamo, scopriamo l’impegno umanitario e le difficoltà sul campo in un conflitto che resta lontano dai riflettori ma vicinissimo a chi aiuta. Ecodibergamo.it - Sudan, la crisi di cui nessuno parla: otto milioni di profughi in meno di due anni Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una guerra civile brutale sta devastando il, condie unaumanitaria senza precedenti. Grazie al racconto degli operatori CESVI di Bergamo, scopriamo l’impegno umanitario e le difficoltà sul campo in un conflitto che resta lontano dai riflettori ma vicinissimo a chi aiuta.

“Persone a rischio malnutrizione in aumento - anche per guerre a Gaza e in Sudan” : il report del Global Network contro la crisi alimentare - Ogni singolo paese però, presenta una combinazione a sé stante di questi fattori ed è per questo che il rapporto suddivide i casi sulla base della localizzazione geografica. Secondo quanto riportato, la sanguinosa lotta di potere tra le forze armate sudanesi (SAF) guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i paramilitari delle forze di supporto rapido (RSF) ai comandi di Muhammad Hamdan ... (Ilfattoquotidiano.it)

La crisi sudanese persiste - Continua a rivelarsi drammatica la situazione in Sudan: Paese che, dall’aprile del 2023, è dilaniato da una violentissima guerra civile. E intanto sono arrivati risultati non troppo positivi dal vertice di pace tenutosi in Svizzera. Continua a leggere . (Laverita.info)

Sudan Regional Refugee Crisis : Education Cannot Wait - UNHCR - UNICEF and Strategic Partners Call for Increased Resources for the Education Response in Egypt and Across the Region During High-Level UN Mission -  In December 2023, ECW announced a US$2 million First Emergency Response grant in Egypt. " During the high-level ECW mission in Egypt, the ECW delegation met with key strategic partners – including donors, UN agencies, and local and international NGOs – and with Sudanese refugees, to take stock of the scope of needs and the ongoing education response by aid partners. (Liberoquotidiano.it)