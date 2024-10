Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera il tapiro d’oro a Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera ala, Valerio Staffelli consegna il primodella carriera, per l’occasione “trapuntato”, aLala consegna delDurante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, Alfonso Signorini ha interpellato l’opinionista per chiederle un’opinione sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez dicendole: “Tu sei un’esperta di piumoni,!“. Il riferimento è a quello che sarebbe accaduto sotto le coperte trae Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del GF in cui i due erano concorrenti. L’inviato intercettache, scherzando, afferma: “Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio“.