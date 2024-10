Stanza dell’hotel distrutta e polvere bianca: com’è morto Liam Payne degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro della celebre boy band One Direction, è stato coinvolto in un tragico incidente presso l’hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove soggiornava in vista di una tournée in Sud America. Una chiamata ai servizi di emergenza argentini ha riportato la presenza di un “ospite sotto effetto di sostanze” che “stava causando distruzione“. Purtroppo, l’episodio ha avuto un esito drammatico: Payne è deceduto a seguito di una caduta dal terzo piano dell’hotel. Il suo corpo è stato rinvenuto alle 17 ora locale, in uno stato che confermava una caduta di circa tredici o quattordici metri, come riportato dal direttore della SAME, Alberto Crescenti. All’interno della sua suite, le forze dell’ordine hanno trovato segni di devastazione, tra cui un televisore rotto e un tavolo coperto di polvere bianca, probabilmente cocaina, insieme a candele e un accendino. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membro della celebre boy band One, è stato coinvolto in un tragico incidente presso l’hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove soggiornava in vista di una tournée in Sud America. Una chiamata ai servizi di emergenza argentini ha riportato la presenza di un “ospite sotto effetto di sostanze” che “stava causando distruzione“. Purtroppo, l’episodio ha avuto un esito drammatico:è deceduto a seguito di una caduta dal terzo piano. Il suo corpo è stato rinvenuto alle 17 ora locale, in uno stato che confermava una caduta di circa tredici o quattordici metri, come riportato dal direttore della SAME, Alberto Crescenti. All’interno della sua suite, le forze dell’ordine hanno trovato segni di devastazione, tra cui un televisore rotto e un tavolo coperto di, probabilmente cocaina, insieme a candele e un accendino.

