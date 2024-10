Iltempo.it - Spunta una nuova indagine sulla Boccia. E il caso Sangiuliano non c'entra

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovi guai per Maria Rosaria. Questa volta non c'però l'affaire relativo al Ministero della Cultura, ma dei fatti risalenti al 2021. Il Fatto Quotidiano dà conto di un fascicolo a carico dell'imprenditrice di Pompei, la quale risulterebbe indagata per reati contro il patrimonio. Giorni fa, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata avrebbe infatti notificato agli atti di un'finora mai resa nota. Di quale reato si tratti non è dato sapere poiché la Procura di Pisa è stretta in un rigoroso silenzio dovuto al segreto istruttorio. Il Fatto è riuscito a carpire al riguardo qualche informazione, da confermare, secondo cui si parlerebbe di fatti risalenti al 2021, in era Covid, avvenuti in un piccolo paesino della provincia di Pisa.