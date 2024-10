Sport e solidarietà: la polizia locale di Montesilvano dona una centrifuga per ematocrito capillare alla Neonatologia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come annunciato e promesso il dono della polizia locale di Montesilvano frutto della raccolta fondi fatta come ogni anno in occasione della Befana del Vigile e il Trofeo interforze San Sebastiano è stato consegnato e quest’anno il regalo è stato fatto al reparto di Neonatologia dell’ospedale di Ilpescara.it - Sport e solidarietà: la polizia locale di Montesilvano dona una centrifuga per ematocrito capillare alla Neonatologia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come annunciato e promesso il dono delladifrutto della raccolta fondi fatta come ogni anno in occasione della Befana del Vigile e il Trofeo interforze San Sebastiano è stato consegnato e quest’anno il regalo è stato fatto al reparto didell’ospedale di

Controlli polizia locale su trasporto scolastico - 8 bus abusivi - it. Sempre a Fuorigrotta gli agenti hanno effettuato anche controlli di Polizia Amministrativa che ha portato all’elevazione di 4 verbali per occupazione di suolo mentre due attività sono state multate perché vendevano prodotti senza il regolare e prescritto marchio “Ce”; in cia Claudio verbalizzati e deferiti all’autorità giudiziaria due parcheggiatori abusivi. (Anteprima24.it)

Il Sulpl della polizia locale sul taser : «Prefetto e Questore smentiscano l'ideologia di Giordani» - «Prefetto e Questore smentiscano Giordani. Il taser serve per la sicurezza di agenti e cittadini. Dove governa il centrosinistra si fa solo ideologia». A tornare sull'argomento sono gli agenti della polizia locale del Sulpl, sindacato che conta alcuni iscritti nel Corpo, che si schierano... (Padovaoggi.it)

Anziana smarrita - salvata dalla polizia locale - in ospedale. P. E da nome e cognome, gli agenti – verificati i riferimenti anagrafici – sono risaliti all’indirizzo della sua residenza, in via Ripamonti, alla periferia sud della città. Partita da casa sua, in zona Ripamonti, si è ritrovata sola a un passo dal Duomo. M. Senza sapere perché. “Angeli custodi“, appunto: alcuni passanti che l’hanno avvicinata con dolcezza e, rendendosi conto che la ... (Ilgiorno.it)