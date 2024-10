Quifinanza.it - Snam rassicura sulle riserve di gas per l’inverno e lancia il piano su biogas e idrogeno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Passeremotranquilli nonostante il clima di incertezza”: lo garantisce Stefano Venier, amministratore delegato di, l’operatore italiano del trasporto e immagazzinamento di gas naturale, nel corso della presentazione del primo Transition Plan della società, unda 26 miliardi che punta all’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. Il manager ha fatto il puntodi gas in conferenza stampa, assicurando che l’Italia è “al 97% di stoccaggi”. Il puntoSi tratta di un livello di immagazzinamento tra i più alti rispetto a quelli raggiunti finora dal resto d’Europa, che si trova in media al 95% delle scorte della materia prima energetica.