Sempre più alunni con disabilità Mancano i docenti specializzati

Per 338mila studenti, il 4,1% del totale degli iscritti, l'anno scolastico è iniziato in salita. Sono gli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado, che devono affrontare quotidianamente problemi e disagi: carenza di docenti specializzati sul sostegno, barriere architettoniche negli istituti, testi scolastici non inclusivi, Piani educativi individualizzati (Pei) non rispettati anche se obbligatori per legge. Il diritto allo studio è quindi fortemente penalizzato. A sottolinearlo, i numeri evidenziati dal report statistico del ministero dell'Istruzione e del Merito 'Focus principali dati della scuola – Avvio anno scolastico 2024/2025'. Rispetto allo scorso anno ci sono circa 20mila studenti con disabilità in più, un dato che registra un incremento del 6,4% e che aumenta con questo ritmo da quasi due decenni.

