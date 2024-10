Scuole e allerta meteo, la decisione per venerdì (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'allerta meteo arancione su Genova e provincia è stata prorogata e durerà fino a venerdì mattina, poi alle 8 diventerà gialla. Nel frattempo molti cittadini si stanno chiedendo se le Scuole saranno aperte o chiuse.La tendenza generale è quella di lasciarle aperte: alle 8 in punto infatti Genovatoday.it - Scuole e allerta meteo, la decisione per venerdì Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'arancione su Genova e provincia è stata prorogata e durerà fino amattina, poi alle 8 diventerà gialla. Nel frattempo molti cittadini si stanno chiedendo se lesaranno aperte o chiuse.La tendenza generale è quella di lasciarle aperte: alle 8 in punto infatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova - La Spezia e Savona - Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona […] L'articolo Maltempo, allerta meteo arancione in 2 regioni. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, ... (Webmagazine24.it)

Maltempo - allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova - La Spezia e Savona - (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona […]. Sarà invece gialla in 7. Causa ondata di maltempo scatta oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. (Periodicodaily.com)

Allerta meteo in Liguria : torrenti esondati nel Savonese - linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta. Scuole chiuse a La Spezia - “Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – dichiara il sindaco – il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull’Aurelia a Celle ed Anas si è attivata”. Per domani 17 ottobre, la provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole secondarie superiori. (Ilfattoquotidiano.it)