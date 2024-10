Liberoquotidiano.it - Scatta lo stop ai test di medicina: ecco che cosa cambia subito

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Via ild'accesso per gli iscritti alle facoltà di. È un «passo storico» e, su questo, il ministro dell'Università Anna Maria Bernini (Forza Italia) ha ragione da vendere: ma è anche un passo necessario perché, parliamoci chiaro, la carenza di dottori e professionisti della salute rischia di mandare in tilt il Paese e non per scherzo. Mancano 11mila camici bianchi ospedalieri, almeno 3mila medici di base e 70mila infermieri: e più andiamo avanti più sarà peggio, da un lato perché bisogna mettere in conto il pensionamento di chi ha raggiunto l'età per appendere lo stetoscopio al chiodo, dall'altro perché se il saldo uscite-entrate (dove per entrate s'intendono le immatricolazioni universitarie) non è positivo, i dolori, letteralmente vista la questione in esame, saranno per tutti.