Sanità, a Napoli incontro riservato De Luca-Schillaci (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha incontrato in forma riservata il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione del congresso SIFO in svolgimento presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. " Con il ministro abbiamo affrontato diversi temi relativi ai problemi della Sanità campana. Sulla vicenda della ripartizione dei fondi tra le regioni il Ministro si è dichiarato disponibile a recuperare il disavanzo che riguarda la Campania".

