Salerno si illumina, partono i preparativi per Luci d'Artista

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Iper l'edizione 2023/2024 di, evento simbolo delle festività natalizie a, sono in pieno svolgimento. Le prime installazioni luminose, tra cui quelle ispirate al Circo e allo Zodiaco, come riporta anchenotizie.it, sono già apparse lungo via Irno. Gli operai della ditta Iren, vincitrice dell'appalto comunale, stanno lavorando intensamente per rispettare i tempi di allestimento in vista dell'inaugurazione, la cui data ufficiale non è stata ancora annunciata dal Comune. Nei prossimi giorni, si procederà con l'installazione delle luminarie in varie aree della città, dal centro storico fino alla zona orientale.