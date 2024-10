Sabaudia / Sorpreso a rubare generi alimentari all’interno della sede di un’associazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabaudia – I Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT), in esito a una specifica attività investigativa, hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 38 anni residente a Sabaudia (LT) per tentato furto, avvenuto nel corso della mattinata del 16 ottobre a Sabaudia (LT), presso la sede di un’associazione di volontariato. L’uomo è stato L'articolo Sabaudia / Sorpreso a rubare generi alimentari all’interno della sede di un’associazione Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sabaudia / Sorpreso a rubare generi alimentari all’interno della sede di un’associazione Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– I CarabinieriStazione di(LT), in esito a una specifica attività investigativa, hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 38 anni residente a(LT) per tentato furto, avvenuto nel corsomattinata del 16 ottobre a(LT), presso ladidi volontariato. L’uomo è stato L'articolodiTemporeale Quotidiano.

